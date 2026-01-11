ABB’den “su verilmiyor” iddiasına net yanıt: Veriler paylaşıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kamuoyunda gündeme gelen “Ankara’ya su verilemiyor” iddialarına ilişkin açıklama yaparak güncel verileri paylaştı. Belediyeden yapılan bilgilendirmede, başkentin günlük su ihtiyacının 1 milyon 240 bin metreküp olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ekim ayının neredeyse tamamında şehir şebekesine ihtiyaç duyulan miktarda su sağlandığı ifade edilerek, Ankara genelinde su temininde aksama yaşandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Miktarın, 2024 itibarıyla düzenli olarak azaldığı görüldü

İktidarın, "2050'ye kadar su sorununu çözdük" dediği Gerede Barajı'ndan gelen su miktarı da paylaşıldı. Miktarın, 2024 itibarıyla düzenli olarak azaldığı görüldü.

Ankara merkezine verilen su miktarı ve oranı da paylaşıldı

Öte yandan veriler, 2025 yılında verilen su miktarının 2024'e göre yalnızca yüzde 6,1 oranında azaldığını da ortaya koydu. 1 Aralık 2025 ile 8 Ocak 2026 tarihleri arasında Ankara merkezine verilen su miktarı ve oranı da paylaşıldı.