ABB'den vatandaşa destek: Ramazan boyunca ucuz et satışı gerçekleşecek

3 Mart 2025 Pazartesi günü, 7 Başkent Market şubesi ve 3 Mobil Market’te başlayacak satışlar ramazan ayı boyunca sürecek. Halk Ekmek Fabrikası daha fazla vatandaşa ulaşmak için 3 EGO otobüsünü de mobil markete dönüştürdü.

3 Mobil Market’te satış gerçekleşecek

ABB'ye bağlı Halk Ekmek Fabrikası, 3 yıldır sürdürdüğü uygun fiyatlı et satış uygulamasını bu Ramazan’da da devam ettirerek vatandaşların bütçesine katkı sağlayacak. 3 Mart 2025 Pazartesi gününden itibaren 7 Başkent Market şubesi ve 3 Mobil Market’te ramazan ayı boyunca uygun fiyatlı kırmızı ve beyaz et satışı gerçekleştirilecek.

Ramazan boyunca sürecek uygulama kapsamında, Başkent Market’in GİMAT, Batıkent, Kızılay, ASKİ, ABB, Etimesgut ve Şafaktepe şubeleri ile Mobil Market’lerde kıyma kilogramı 419 TL, kuşbaşı 499 TL, yemeklik haşlamalık et 419 TL ve dana sucuk 499 TL’den satışa sunulacak. Tavuk ürünlerinde de kampanyalı fiyatlar uygulanacak. Daha fazla kişinin uygun fiyatlı etten faydalanmasını sağlamak amacıyla her vatandaş, 1 kilo kıyma ve 1 kilo kuşbaşı olmak üzere en fazla 2 kilo et alabilecek. Başkent Kart sahipleri de Ankara Büyükşehir Belediyesinin sağladığı et desteğiyle bu noktalardan alışveriş yapabilecek.

3 EGO otobüsü mobil markete dönüştürüldü

Halk Ekmek Fabrikası, daha fazla vatandaşa ulaşmak amacıyla 3 kullanılmayan EGO otobüsünü mobil markete dönüştürdü. Mobil marketler, 1 Nisan 2025’e kadar 25 ilçede vatandaşlara hizmet verecek. Etler, Kahramankazan, Çubuk ve Ayaş’taki üretici kooperatiflerinden temin edilecek ve veteriner hekimler ile ziraat mühendislerinin kontrolünden geçecek. Projeyle yerel üreticiler desteklenirken bir yandan da Ankaralıların ramazan sofralarına uygun fiyatlı ve kaliteli et sunulacak.

Halk Ekmek Fabrikası Ziraat Yüksek Mühendisi Mert Yağız Yılmaz, Ramazan ayı boyunca sürecek uygun fiyatlı et ve kıyma satışında hijyen ve kalite standartlarına büyük önem verdiklerini belirterek şu bilgileri verdi:

“Ramazan ayında 3 yıldır devam eden uygun fiyatlı et satışımız 4’üncü yılında da devam edecek. Kıyma ve kuşbaşı uygun fiyatlı olarak mobil satış araçlarımız ile tüm ilçelerimize ulaştırılacak. Yerel kooperatiflerimizden tedarik edilecek olan etler Kahramankazan, Ayaş ve Çubuk ilçelerimizden satış mağazalarımıza teknik ekiplerimizin kontrolüyle ulaştırılacak ve en uygun şekilde halkımıza sunulacak. Kadrolu veteriner hekimimiz ve haricindeki teknik ekiplerimiz eti kesim öncesinden kesim sonrasına kadar tüm kontrollerini yaparak en hijyenik şekilde, araç dezenfeksiyon raporlarıyla beraber mağazalarımıza ulaştıracak. 3 Mart'ta başlayacak satışlarımız ramazan ayının sonuna kadar devam edecek.”