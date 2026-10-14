ABD bankacılık sektöründe milyar dolarlık tarihi ceza

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, ülkenin en büyük ikinci bankası konumundaki Bank of America'ya kara para aklamayı önleme düzenlemelerini ihlal ettiği ve yaptırım kurallarına uymadığı gerekçesiyle 1,21 milyar doların üzerinde para cezası uygulandığı bildirildi. Alınan bu karar, Hazine Bakanlığı tarihinin en büyük üçüncü, Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) tarihinin ise en büyük cezası olarak kayıtlara geçti.

5 milyar doları aşan şüpheli işlem bildirilmedi

Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN) tarafından yürütülen incelemelerde, bankanın 5 milyar doların üzerindeki şüpheli işlemi yasal süreler içerisinde yetkili makamlara bildirmediği ortaya çıkarıldı. Bu işlemlerin 1 milyar doları aşan kısmının ulusal güvenlik riski taşıdığı, Çin merkezli kara para aklama ağları, dolandırıcılık ve ABD sınırındaki ticarete dayalı kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğu ifade edildi. OCC ise bankanın işlem izleme sistemlerinin trilyonlarca dolarlık hacmi denetlemede yetersiz kaldığını belirtti.

İran ve Rusya yaptırımlarına uyulmadı

Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ile yapılan ayrı bir incelemede ise bankanın İran, Rusya, uyuşturucu kaçakçılığı ve küresel terörizmle ilgili yaptırım programlarını ihlal ettiği tespit edildi. Banka, bu ihlaller nedeniyle OFAC ile 11,6 milyon dolarlık uzlaşma anlaşmasına vardı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dev kurumların yasalara uymamasının tüm finans sistemini riske attığını belirterek, hiç kimsenin yasaların üzerinde olmadığını vurguladı.