ABD Başkonsolosu Lally'den 100 milyar dolar hedefi için yatırım vurgusu

ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally, Bloomberg HT ekranlarında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Lally, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde mutabık kaldığı 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için yatırımların kilit öneme sahip olduğunu ifade etti.

Bu hedef doğrultusunda, önümüzdeki hafta 30 Türk şirketinden oluşan bir heyetin ABD’deki yatırım zirvesine katılacağını belirten Lally, 2026 yılı başında İstanbul, Ankara ve Kocaeli'yi kapsayan "Select USA Road Show" programının ilk etabının başarıyla tamamlandığını kaydetti.

Ticaret hacminin güncel durumu hakkında bilgi veren Lally, mal ve hizmet ticareti bir arada değerlendirildiğinde rakamın 50 milyar dolara yaklaştığını dile getirdi.

Özellikle yüksek teknoloji, yapay zeka, enerji ve gıda işleme gibi sektörlerin her iki taraf için de büyük büyüme potansiyeli taşıdığını vurgulayan Başkonsolos, Türk şirketlerinin dinamizmi ve hızlı karar alma kabiliyetinden övgüyle bahsetti.

Lally ayrıca, Türk firmalarının ABD pazarındaki 50 eyaletle doğrudan temas kurabileceği yatırım fırsatlarını desteklediklerini ve bu iş birliğini pekiştirmek adına 2027 yılı için yeni bir "road show" planladıklarını açıkladı.

ABD'li şirketlerin Türkiye'ye olan ilgisinin de artarak devam ettiğini belirten Lally, hâlihazırda 2 bin 400 Amerikan firmasının Türkiye'de faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

Türkiye'nin Kafkasya ve Orta Asya'ya açılan stratejik bir operasyon merkezi olarak görüldüğünü ifade eden Başkonsolos; sağlık, veri merkezleri ve havacılık gibi alanların yatırımcılar için cazibe merkezi olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Bölgesel ve küresel zorluklara rağmen ikili iş birliğinin hiç olmadığı kadar güçlü bir konumda olduğunu söyleyen Lally, serbest girişimlerin önünün açılmasıyla ticaret hacmindeki artış trendinin süreceğini sözlerine ekledi.