ABD borsasında görünmeyen risk: Yapay zekâ yüzeyin altında sert dalgalanmalar yaratıyor

Deniz Güldağ

ABD’de S&P 500 endeksi rekor seviyelere yakın seyrini koruyor. Ancak endeksin bu güçlü görünümü, yüzeyin altındaki sert dalgalanmaları gizliyor.

Yapay zekaya yönelik beklentilerin değişmesi ve artan belirsizlik, yazılım şirketlerinin hisselerinde yüzde 30’u aşan kayıplara yol açtı. Yatırımcılar daha güvenli bir liman olarak gördükleri enerji ve kamu hizmetleri sektörlerine yöneldi ve bu alanlardaki hisseler yükseliş kaydetti.

Benzer bir dalgalanma borç piyasalarında da yaşanıyor. Yatırımcıların risk algısındaki artış, özellikle teknoloji şirketlerinin tahvillerine yansıdı.

Teknoloji tahvillerinin getirisi, geçen yıl ABD Hazine tahvillerinin yaklaşık üç puan üzerindeyken, bu fark bugün beş puana kadar çıkmış durumda. Öte yandan özel kredi fonları da sermaye çıkışları ve geri ödeme kısıtlamalarıyla karşı karşıya.

The Economist’e göre bu kırılganlığın merkezinde yapay zekaya yönelik hissedilen belirsizlik yer alıyor.

Yatırımcılar, sektörler genelinde şirketlerin iş modellerini yeniden değerlendirirken, bu süreç piyasaların istikrarını tehdit ediyor. Kredilerde yapılıcak olası bir sıkılaştırma ise altyapı yatırımlarını yavaşlatabilir.

Bu tablo, önümüzdeki dönemde piyasada yeni kazananlar ve kaybedenlerin ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.