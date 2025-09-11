  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. ABD bütçesi 345 milyar dolar açık verdi
Takip Et

ABD bütçesi 345 milyar dolar açık verdi

ABD’de federal hükümetin ağustos ayı bütçe açığı, tarife gelirlerinin etkisiyle geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 azalarak 345 milyar dolara geriledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD bütçesi 345 milyar dolar açık verdi
Takip Et

ABD Hazine Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek olan 2025 mali yılının on birinci ayında federal hükümetin bütçe açığı 345 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yıl ağustos ayında 380 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 azaldı.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi 305,7 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri ağustosta yıllık yüzde 12 artarak 344 milyar dolara çıkarken, harcamaları değişim göstermeyerek 689 milyar dolar oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikası doğrultusunda ağustos ayında gümrük vergilerinden elde edilen gelirin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 296 artışla 30 milyar dolara çıkması dikkati çekti.

On bir aylık bütçe açığı 2 trilyon dolara yaklaştı

Ülkede 2025 mali yılının on birinci ayı olan ağustos itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 1 trilyon 973 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 897 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın on bir ayında gelirler geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak yaklaşık 4,7 trilyon dolara, harcamalar da yüzde 6 artışla yaklaşık 6,7 trilyon dolara yükseldi.

Mısır ile Tunus ticaret hedefini yükselttiMısır ile Tunus ticaret hedefini yükselttiEkonomi

 

Türk hacker grubu Katz'ın telefon numarasını sızdırdıTürk hacker grubu Katz'ın telefon numarasını sızdırdıDünya

 

Ekonomi
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
ABD'de tüketici güveni piyasa beklentilerinin altında kaldı
ABD'de tüketici güveni piyasa beklentilerinin altında kaldı
TESK Başkanı Palandöken’den bankalara çağrı: Esnaf kredi faizleri hâlâ sabit, indirim şart
TESK Başkanı Palandöken’den bankalara çağrı: Esnaf kredi faizleri hâlâ sabit, indirim şart
İstanbul'da ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla 73 bin konut dönüştürüldü
İstanbul'da ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla 73 bin konut dönüştürüldü
Fındık fiyatları rekor kırıyor! 50 randıman 300 TL’ye çıktı
Fındık fiyatları rekor kırıyor! 50 randıman 300 TL’ye çıktı
TMO ihaleyle 18 bin ton ayçiçek yağı aldı!
TMO ihaleyle 18 bin ton ayçiçek yağı aldı!