ABD Büyükelçiliği'nden Türklere 435 dolarlık vize ücreti açıklaması



ABD Büyükelçilği ABD'nin Türk vatandaşlarına yönelik vize ücretinin 435 dolara çıkarıldığına ilişkin haberler üzerine kısa bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Yapılan açıklamada "An itibarıyla, Türk vatandaşlarına yönelik vize ücreti tarifesinde bir değişiklik bulunmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Elçilik Ekim ayında vize ücretlerinde bir artış olup olmayacağına ilişkin ise bir açıklama yapmadı.

250 dolarlık ek vize ücreti alınacağı iddia edilmişti

ABD Kongresi kısa süre önce kabul ettiği “One Big Beautiful Bill Act” adlı yasa gereği göçmen olmayan vize başvuruları için 250 dolarlık ek ücret getirileceği söylenmişti.

250 dolarlık ek ücretin halihazırda 185 dolar olan turist vizesine ekleneceği böylece ABD'ye giriş vizesinin 435 dolara çıkacağı belirtilmişti. Uygulamanın 1 Ekim'de başlayacağı iddia edilmişti.