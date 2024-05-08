ABD, Çin'in teknoloji gücüne engel olmak için Huawei'ye çip satışına yönelik kısıtlama getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei'ye yönelik uygulanan ambargoyu sıkılaştırarak şirkete karşı yaptırım politikasını güçlendirdi. Bu karar, önceki dönemde verilen özel izinlerin yeniden değerlendirilmesi ve ambargonun daha sert bir şekilde uygulanması anlamına geliyor.

Huawei'ye çip ihraç etme lisansını iptal ettik

Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Çinli teknoloji devi Huawei'ye çip ihraç etme lisansını kısmen iptal ettiğini açıkladı.

Bir Ticaret Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada 'Sürekli değişen tehdit ortamını ve teknolojik manzarayı dikkate alarak, düzenlemelerimizin ulusal güvenliğimizi ve dış politika çıkarlarımızı en iyi şekilde nasıl koruyabileceğini sürekli olarak değerlendiriyoruz' dedi.

'Bu sürecin bir parçası olarak, geçmişte yaptığımız gibi ihracat lisanslarını iptal edebiliriz. Ancak Huawei'ye verilen ihracat lisansını iptal ettiğimizi teyit edebiliriz. ifadelerini kullandı