ABD dış ticaret açığı dört ayın zirvesine ulaştı

Temmuz ayında ABD’nin ithalatı yüzde 5,9 oranında artarak yılın başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Aynı dönemde ihracatta sınırlı bir artış görüldü. Rakamlar enflasyondan arındırılmış olarak değerlendirilmedi.

İthalatın artmasında altın sevkiyatlarının yükselmesi ve sanayi girdilerinin dört ayın zirvesine çıkması etkili oldu. Tüketim malları ithalatında da artış gözlemlenirken, otomobil dışı sermaye ekipmanı ithalatı yıl başından bu yana en güçlü artışını kaydetti.

Şirketler yeni tarifelere karşı hazırlık yaptı

Ticaret açığındaki yükselişte, Amerikan şirketlerinin yeni gümrük vergileri devreye girmeden önce ithalatlarını hızlandırması belirleyici oldu. Şirketlerin, henüz Washington ile ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden yapılacak sevkiyatlar için stoklarını güvence altına almaya çalıştığı belirtildi. Nisan ayında benzer bir eğilim yaşanmış ve sonrasında üç ay üst üste ithalatta düşüş kaydedilmişti.

Çin ile ticaret açığı yeniden arttı

Temmuz ayı verileri, Çin ile ABD arasındaki mal ticaret açığının altı ay aradan sonra ilk kez genişlediğini gösterdi. Meksika ile olan dış ticaret açığında hafif bir artış yaşanırken, Kanada ile Haziran ayında 2020’den bu yana en düşük seviyeye inen açık yeniden yükseldi.

Enflasyondan arındırılmış dış ticaret açığı rekor seviyelere yaklaştı

Enflasyondan arındırılmış hesaplamalara göre, ABD’nin mal ticaret açığı Temmuz ayında 100,1 milyar dolara çıkarak yılın başlarında kaydedilen rekor seviyelere yaklaştı. Bloomberg anketine katılan ekonomistler Temmuz ayı için yaklaşık 78 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı bekliyordu.