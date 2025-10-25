ABD düzenlemesi sonrası sabit kripto ödemelerinde yüzde 70'lik artış

Amerika Birleşik Devletleri’nde Temmuz ayında yürürlüğe giren yeni düzenlemenin ardından sabit kripto paraların (stablecoin) mal ve hizmet ödemelerinde kullanımı güçlü bir artış gösterdi. Şirketlerin, uluslararası para transferlerinde bankacılık gecikmelerini aşmak amacıyla bu yönteme yöneldiği bildirildi.

Artemis’in verilerine göre, stabil kripto paraların günlük işlemlerdeki kullanımı Temmuz ayından sonra hızla yükseldi. Mal, hizmet ve para transferlerinde kullanılan stablecoin hacmi Ağustos ayında 10 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, Şubat ayındaki 6 milyar dolarlık seviyeye göre yaklaşık yüzde 70’lik bir artış anlamına geliyor. Yıl genelinde bu ivmenin sürmesi halinde toplam işlem hacminin 122 milyar dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

Genius act yasasıyla piyasa ilk kez federal düzeyde düzenlendi

Bu büyüme, ABD Başkanı Donald Trump’ın 18 Temmuz’da imzaladığı “Genius Act” yasasının yürürlüğe girmesiyle başladı. Yasa, kripto para ihraç eden kuruluşların dijital varlıklarını Hazine tahvilleri gibi likit varlıklarla desteklemelerini zorunlu kıldı. Böylece stabil kripto para piyasası, ülke tarihinde ilk kez federal düzeyde düzenlenmiş oldu.

Bloomberght'nin haberine göre Artemis’te veri bilimci olarak görev yapan Andrew Van Aken, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte stablecoin arzında belirgin bir artış eğilimi gözlendiğini belirtti. Van Aken, “Genius yasasının ardından ivme belirgin şekilde yukarı yönlü oldu. Bu, düzenlemenin piyasada doğrudan etkili olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Şirketler arası ödemeler stablecoin kullanımında ön planda

Verilere göre stablecoin işlemlerinde en büyük pay şirketler arası ödemelere ait. Aylık 6,4 milyar dolarlık işlem hacmiyle bu ödemeler toplam hacmin yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor. Şubat ayına kıyasla bu işlemler yüzde 113 artış gösterdi.

İlk kez, şirketler arası ödemelerin bireyler arası işlemleri geçtiği belirtildi. Ortalama bir şirket ödemesinin 250 bin dolar civarında olduğu kaydedildi.

Van Aken, işletmelerin uluslararası bankalar arasındaki karmaşık para transfer süreçlerini atlamak için kripto paraları tercih ettiğini ifade etti. “Firmalar, bir bankadan diğerine defalarca yönlendirilen geleneksel sistemden sıkıldı. Stablecoin, bu gecikmeleri ortadan kaldırıyor,” dedi.

Bankacılık sektörü de sabit kriptoya yöneliyor

Bu eğilimin bankacılık sektörünün de dikkatini çektiği bildirildi. ABD’nin büyük bankalarının ortak platformu Zelle, uluslararası para transferlerinde stablecoin teknolojisini kullanarak hizmet ağını genişletmeyi planladığını duyurdu.

Her ne kadar sabit kripto işlemleri geleneksel ödeme sistemlerine kıyasla hâlâ küçük bir paya sahip olsa da, Temmuz ayında yürürlüğe giren düzenleme sonrasında dijital ödemelerde yaşanan bu büyüme ivmesi, sabit kripto pazarının uzun vadeli potansiyelinin güçlendiğine işaret ediyor.