ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü
ABD ekonomisi, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 2,7 büyüdü. Piyasa beklentisi ülkenin yüzde 2,9 oranında büyümesi yönündeydi.
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ABD Ticaret Bakanlığı, ABD ekonomisinin 2022 yılı dördüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre ülkenin büyümesi 2022 yılının son çeyreğinde yüzde 2,7 oranında gerçekleşti. Piyasa beklentisi ülkenin yüzde 2,9 oranında büyümesi yönündeydi.
ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte ise yüzde 3,2 oranında büyüme gerçekleştirmişti.