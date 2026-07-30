ABD ekonomisi ikinci çeyrekte beklenti altı büyüdü
ABD ekonomisi, 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,5 büyüyerek piyasa beklentisi olan yüzde 1,8'in altında kaldı. İlk çeyrekte yüzde 2,1 büyüyen ekonomide yavaşlamada kamu harcamalarındaki gerileme etkili oldu.
ABD ekonomisi 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,5 büyüdü.
Piyasa beklentisi büyümenin yüzde 1,8 olması yönündeydi. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,1 büyümüştü.
Kamu harcamaları büyümeyi sınırladı
İkinci çeyrekte tüketici harcamaları, yatırımlar ve ihracattaki artış ekonomik büyümeye katkı sağladı.
Buna karşın kamu harcamalarındaki düşüş büyümeyi sınırlandırırken, GSYH hesaplamasında negatif katkı yapan ithalattaki artış da büyüme üzerinde baskı oluşturdu.
İlk çeyreğe göre büyümenin yavaşlamasında kamu harcamalarındaki gerilemenin yanı sıra yatırım ve ihracat artış hızındaki yavaşlama etkili olurken, tüketici harcamalarındaki hızlanma bu etkileri kısmen dengeledi.
İç talep güçlü seyrini korudu
Özel yurt içi alıcılara yapılan reel nihai satışlar ikinci çeyrekte yüzde 3,9 artarken, bu oran ilk çeyrekte yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşmişti.
Cari fiyatlarla GSYH ikinci çeyrekte yüzde 7,9 artarken, yurt içi brüt alımlar fiyat endeksindeki artış yüzde 3,6'dan yüzde 5,7'ye yükseldi.
PCE enflasyonu hızlandı, çekirdek göstergede yavaşlama
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ikinci çeyrekte yüzde 5,1 artarak ilk çeyrekteki yüzde 4,6 seviyesinin üzerine çıktı.
Gıda ve enerji hariç çekirdek PCE fiyat endeksindeki artış ise yüzde 4,4'ten yüzde 3,4'e geriledi.