ABD enflasyon verisi öncesi uzmanından kritik değerlendirme: Fed oldukça zorlu bir süreçten geçiyor

Anadolu Yatırım Araştırma Yönetmen Yardımcısı Mehmet Ali Katmer, Fed'in faiz kararı öncesinde karşı karşıya kaldığı mevcut durumu değerlendirirken, "Fed'in önündeki tablo şu anda oldukça zor bir tablo" ifadesini kullandı. Bir tarafta hedefin üzerinde seyretmeye devam eden bir enflasyon süreci olduğunu, diğer tarafta ise iş gücü piyasasında belirgin bir zayıflama sinyalleri görüldüğünü vurguladı. Katmer, iş gücü piyasasındaki soğumanın tek başına olumlu karşılanabileceğini ancak yüksek enflasyonla birleşmesinin Fed’in işini daha da zorlaştırdığını dedi.

"İstihdamdaki beklenmedik kayıp dengeleri değiştirdi"

Geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verilerindeki sürprize dikkat çeken Katmer, piyasada 80 binin üzerinde bir artış beklenirken ABD ekonomisinin 23 bin istihdam kaybettiğini hatırlattı. İstihdam piyasasında öngörülenden daha derin bir yavaşlama yaşandığını kaydeden Katmer, bu gelişmenin ardından faiz artışı beklentilerinin bir miktar gerilediğini ve tüm gözlerin kritik enflasyon verisine çevrildiğini belirtti.

Bugünkü veri setinde piyasanın yıllık %3,4 artış beklediğini dile getiren Katmer, özellikle enerji ve gıda gibi oynak kalemleri dışarıda bırakan çekirdek TÜFE'nin önemini vurguladı. Çekirdek verinin enflasyondaki temel eğilimi ve fiyat baskısının kalıcı kısmını daha iyi yansıttığını söyleyen Katmer, bu rakamın %0,3 veya üzerinde gelmesi durumunda faiz artışı beklentilerinin yeniden tetiklenebileceği uyarısında bulundu.

Piyasalar için iki farklı senaryo

Enflasyonun beklentilerin altında kalması durumunda oluşacak tabloya değinen Katmer, bu senaryoda dolar ve tahvil faizlerinde düşüş, teknoloji hisselerinde ise yükseliş görülebileceğini ifade etti. Aksine, beklenti üzeri gelecek bir verinin faiz artış ihtimalini kuvvetlendireceğini belirten Katmer, bu durumun doları güçlendirirken hisse senetleri ve emtia piyasaları üzerinde ciddi bir baskı oluşturacağını vurguladı.