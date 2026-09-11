ABD enflasyonu sonrası Fed'den faiz artışı beklentisi yüzde 90'a çıktı

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ABD'de ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından piyasaların ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri değişti.

Tüketici fiyatları ağustosta aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,4 arttı. Her iki veri de piyasa beklentilerine paralel gerçekleşirken, aylık enflasyon temmuzdaki yüzde 0,1 seviyesinden belirgin şekilde hızlandı.

Faiz artışı ihtimali yüzde 90'a yükseldi

Enflasyon verilerinin ardından piyasalar Fed'in önümüzdeki hafta gerçekleştireceği toplantıda faiz artırımına gitme ihtimalini daha yüksek fiyatlamaya başladı.

WIRP verilerine göre 25 baz puanlık faiz artışı olasılığı yüzde 90'a yükseldi. TÜFE verileri açıklanmadan önce bu oran yüzde 70 civarında bulunuyordu.

Piyasalarda yıl sonuna kadar toplam iki faiz artırımı ise tamamen fiyatlandı.

Çekirdek enflasyon aylık bazda hızlandı

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e gerilerken, aylık bazda yüzde 0,2'den yüzde 0,3'e yükseldi.

Ağustos TÜFE raporu, Fed'in eylül ayındaki faiz kararı öncesinde açıklanan son önemli enflasyon göstergesi oldu.

Bir gün önce açıklanan üretici fiyatları verileri de enflasyon baskısına işaret etmişti. Enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle üretici fiyatları ağustosta Mayıs ayından bu yana en yüksek oranda yükseldi.

Tüketici ve üretici fiyatlarındaki görünümün ardından piyasaların odağı Fed'in önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz kararına çevrildi.