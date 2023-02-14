ABD enflasyonu sürpriz yaptı

ABD enflasyonu ocak ayında piyasa beklentilerin üzerinde geldi. Buna göre, ocak ayında yıllık bazda yüzde 6,4 olarak hesaplanırken, beklenti yüzde 6,2 olması yönündeydi. Ülkenin enflasyonu, aralık ayında beklentilere paralel olarak yüzde 6,5’e çekilmişti. Böylelikle ABD'nin enflasyonundaki düşüş trendinin devam ettiği görüldü.

Ülkenin enflasyonu aylık bazda ise, yüzde 0,5 oranında artış gösterdi. Beklenti yüzde 0,4 oranında olması yönündeydi. Çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 5,6 oranında geldi.