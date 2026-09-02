ABD Hazine Bakanı Bessent: Aşırı dengesizlikler küresel büyümeyi engelliyor

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ABD'nin ev sahipliğinde North Carolina eyaletinin Asheville kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın son gününde "Devlet Borcu", "Dengesizlikler" ile "Finansal Okuryazarlık ve Dolandırıcılık" oturumları yapıldı.

Bessent, ilk oturumda yaptığı konuşmada, devlet borcunun, kuruluşundan bu yana G20'nin temel önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Borç krizlerinin yol açabileceği sorunlara değinen Bessent, "ABD onlarca yıldır, finansal piyasaların işleyişini desteklemek, küresel ekonomiyi güçlendirmek ve borçlu ülkelerin istikrara ve büyümeye dönmesini sağlamak amacıyla yükselen piyasalar ve düşük gelirli ülkelerdeki devlet borcu sorunlarının ele alınmasında öncü bir rol üstlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Bessent, düşük ve orta gelirli birçok ülkenin borç sıkıntısına karşı savunmasızlığını sürdürdüğüne işaret ederek, bunlardan bazılarının borç yapılandırmasına ihtiyaç duyabileceğini belirtti.

Bakan Bessent, bu ülkelerin borçlarını ödemeyi sürdürebilmeleri ve zaman içinde borç oranlarını azaltabilmeleri için kalıcı büyümenin güçlendirilmesinin kritik önem taşıdığına dikkati çekti.

"Aşırı ve kalıcı dengesizlikler büyümeyi engeller"

Küresel dengesizliklere dair oturumda da Bessent, kalıcı büyümenin, ülkelerin verimlilik, inovasyon ve yatırım alanlarında adil bir şekilde rekabet etmesini gerektirdiğini vurguladı.

Bessent, "Aşırı ve kalıcı dengesizlikler büyümeyi engeller, ekonomik kırılganlıkları derinleştirir ve küresel refahı zorlayan birçok yolla sınırların ötesine taşar." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel ekonomik dengesizliklerin kasıtlı politikaların bir sonucu olduğunu savunan Bessent, hangi politika tercihlerinin dengeyi yeniden sağlayabileceği konusunda ortak bir anlayış oluşturmayı amaçladıklarını anlattı.

Bessent, uluslararası kurumların da kalıcı dengesizlikleri izlemede ve bunları hafifletmek için politika tavsiyeleri sağlamada önemli rol üstlendiğinden bahsetti.

Finansal Okuryazarlık ve Dolandırıcılık oturumunda da Bessent, ekonomik büyümenin yalnızca servet yaratmak değil, servet oluşturma fırsatlarını genişletmek anlamına geldiğini vurguladı.

Amerikalı Z Kuşağı'nın yaklaşık üçte ikisinin temel finansal okuryazarlık sorularının yarısından fazlasını cevaplayamadığına işaret eden Bessent, bu oranı sıfıra indirebileceklerini anlattı.

Bessent, toplantıya katılan bakanları ve merkez bankası başkanlarını, finansal okuryazarlığın nasıl güçlendirilebileceği konusunda görüşlerini paylaşmaya ve tüketicileri dolandırıcılık ve sahtekarlıklardan daha iyi korumak için alabilecekleri önlemleri tartışmaya davet etti.