ABD Hazine Bakanı Bessent: Gümrük vergisi iadeleri tüketiciye değil şirketlere yarayacak

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Yüksek Mahkeme’nin bazı gümrük tarifelerini iptal etmesinin ardından gündeme gelen olası vergi iadelerinin tüketicilere değil şirketlere fayda sağlayacağını savundu. Bessent’e göre böyle bir geri ödeme, “şirketlere sağlanan en üst düzey destek” anlamına geliyor.

Bessent, iadeler konusunda açılabilecek davaların aylar hatta yıllar sürebileceğini ve sürecin karmaşık hale gelebileceğini belirtti. ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump’ın tarifeleri Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası (IEEPA) kapsamında uygulayamayacağına hükmetti. Karar, daha önce tahsil edilen vergilerin akıbetine ilişkin net bir çerçeve çizmedi.

Bessent, etkilenen tarife gelirinin 130 milyar dolar civarında olduğunu ifade etti. Ancak yönetimin alternatif planları sayesinde 2026’da tarife gelirlerinin “neredeyse değişmeden” kalacağını söyledi. Yeni plan kapsamında Kongre’nin verdiği 122, 232 ve 301. maddelere dayalı yetkilerin kullanılması öngörülüyor.

Bakan ayrıca, Trump yönetimiyle daha önce IEEPA tarifeleri temelinde anlaşma yapan ülkelerin bu taahhütlere sadık kalmasını beklediklerini dile getirdi. Yüksek Mahkeme’nin başkana tam ambargo uygulama yetkisini teyit ettiğini hatırlatan Bessent, bunun diğer ülkeler için “sert bir alternatif” olabileceğini vurguladı.