ABD Hazine Bakanı Yellen'den enflasyon yorumu

ABD Hazine Bakanı Jannet Yellen, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısında ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Yellen, ABD'de enflasyonun düşmeye başladığını ancak bunun Fed'in yıllık yüzde 2 hedefine düşürülebilmesi için daha yapılacak çok iş olduğunu bildirdi.

"Yumuşak iniş mümkün"

Yellen ayrıca G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısının Hindistan'ın Bengaluru kentinde gazetecilere verdiği demeçte, güçlü işgücü piyasası ve güçlü ABD dengesi nedeniyle durgunluk olmadan yumuşak inişin mümkün olduğuna hala inandığını vurguladı.

Yellen, "12 aylık bazda ölçerseniz enflasyon düşüyor ama yine de daha da düşeceğini düşündüğüm çekirdek enflasyon Fed'in hedefi olan yüzde 2'nin üzerinde kalmaya devam ediyor" dedi.