ABD Hazinesi borçlanma tahminini düşürdü

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 569 milyar dolara düşürdü.

Bakanlık, bu yılın Ekim-Aralık ve 2026'nın Ocak-Mart dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, hazinenin 2025'in dördüncü çeyreğinde 569 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Aralık sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, borçlanma tahmininin temmuz ayında duyurulan tutardan 21 milyar dolar düşük olduğu aktarıldı.

Açıklamada, gelecek yılın ilk çeyreğinde de 578 milyar dolar borçlanmanın ve mart sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olmasının beklendiği ifade edildi.

Hazinenin temmuz-eylül döneminde 1,058 trilyon dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 891 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, temmuz ayında paylaştığı tahminde, hazinenin yılın üçüncü çeyreğinde 1,007 trilyon dolar borçlanmasının beklendiğini, eylül sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.

 

