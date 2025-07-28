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ABD Hazinesi borçlanma tahminini yükseltti

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 1,007 trilyon dolar borçlanmayı planladığını açıklayarak önceki tahminine kıyasla beklentisini 453 milyar dolar artırdı.

Haber Merkezi
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ABD Hazinesi borçlanma tahminini yükseltti
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Bakanlık, bu yılın temmuz-eylül ve ekim-aralık dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, hazinenin 2025'in üçüncü çeyreğinde 1,007 trilyon dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Eylül sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, borçlanma tahmininin nisan ayında duyurulan tahminden 453 milyar dolar yüksek olduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu yılın son çeyreğinde de 590 milyar dolar borçlanmanın ve aralık sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olmasının beklendiği ifade edildi.

Ayrıca hazinenin nisan-haziran döneminde 65 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 457 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, nisan ayında paylaştığı tahminde, hazinenin yılın ikinci çeyreğinde 514 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, haziran sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.

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