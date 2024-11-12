ABD iklim elçisi: İklim mücadelesi Trump döneminde sona ermeyecek

John Podesta "Donald Trump'ın liderliğinde ABD federal hükümeti iklimle ilgili eylemleri arka plana atmış olsa da, iklim değişikliğini önleme çabaları ABD'de bir taahhüt olmaya devam ediyor ve güvenle devam edecek" dedi.

Trump enerji sektöründeki düzenlemeleri kaldırma ve ülkeyi Paris İklim Anlaşması'ndan çekme sözü verdi. Ancak Podesta "bu daha temiz, daha güvenli bir gezegen için mücadelemizin sonu değil" dedi.

"Mücadele bir seçimden, bir ülkedeki bir siyasi döngüden daha büyük"

Başkan Biden döneminde ABD, ABD tarihinde görülen yeşil geçişe yapılan en büyük avans olan Enflasyon Azaltma Yasası'nı geçirdi. Podesta "Mücadele bir seçimden, bir ülkedeki bir siyasi döngüden daha büyük. Bakü'deki BM iklim konferansı "ilerlememizi pekiştirmek için kritik bir fırsat" sunuyor.'' diye konuştu.

ABD'nin iklim görüşmeleri için en önemli hedefleri arasında CO2 dışındaki sera gazları, örneğin metan için azaltma planları güvence altına almak yer alacak. Salı günü, ülke Çin ve Cop29 ev sahibi Azerbaycan ile bu konuda bir zirveye ev sahipliği yapacak.

Öte yandan zirvede diplomatlar, karbon kredilerinin ticaretini yöneten temel kurallara yeşil ışık yakarak, yıllardır süren tartışmalı karbon piyasaları çıkmazını sona erdirdi.

Ancak, 6. maddeye yönelik eleştirel tepkiler devam ediyor. Uluslararası Çevre Hukuku Merkezi'nde kıdemli avukat olan Erika Lennon şunları söyledi:

"Bugün, devletler, Cop29'u bir 'zaferle' başlatma arayışında denetim organının bu haydut hamlesinin galip gelmesine izin verdi. Ancak bu, insanlar veya gezegen için pek de bir zafer değil. Bu karbon piyasası kurallarını tartışmadan veya müzakere etmeden onaylamak, tüm müzakere süreci için tehlikeli bir emsal oluşturuyor. Bu, prosedürel açıdan çok endişe verici: Devletlerin yürürlüğe girmeden önce standartları tartışma, hatta revize etme yeteneğini bile atlıyor. Devletlerin denetimi daha da kritik önem taşıyor çünkü denetim organının bunu yapma çabaları, insan hakları ihlallerine ve çevresel zarara yol açacak riskli kurallara yol açtı.

Devletler bu hamleyi geri alamayacak olsa da, bilim, insan hakları ve uluslararası hukukla uyumlu daha fazla kuralın benimsenmesini sağlayan denetim organına güçlü rehberlik sağlayarak yanlışı kısmen düzeltebilirler."