ABD ile Çin tarifelerde indirimi görüşüyor

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ABD ile Çin, iki ülke liderinin gelecek hafta gerçekleştirmesi planlanan görüşme öncesinde bazı ürünlere uygulanan tarifelerin düşürülmesini müzakere ediyor.

Görüşmelerin Amerikan enerji ve tarım ürünlerinin yanı sıra Çin'den yapılan belirli ithalatı da kapsadığı belirtiliyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında 24 Eylül'de Washington'da yapılması planlanan zirve öncesinde Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile bu hafta sonu görüşeceğini açıkladı.

Bloomberg News daha önce iki ülkenin belirli ürünlerde karşılıklı tarife indirimlerini ele aldığını bildirmişti.

Üreticilerin ithal girdileri de gündemde

Konuya yakın kaynaklara göre tarafların, gelecek haftaki görüşmeler kapsamında Çin'den üreticilere yönelik ithal girdilere uygulanan vergilerin düşürülmesi konusunda da anlaşmaya varması bekleniyor.

Tarafların üzerinde çalıştığı adımların, yaklaşık 30 milyar dolarlık ticareti kapsayan daha önceki karşılıklı tarife indirim planı çerçevesinde hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Bazı Çin ürünlerinde MFN oranları uygulanabilir

Konuya yakın kaynaklar, plan kapsamında Çin'den ithal edilen bazı ürünlerde en çok kayrılan ülke (MFN) tarife oranlarının uygulanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Tarife görüşmeleri, Trump ile Şi'nin 24 Eylül'de Washington'da gerçekleştirmesi planlanan zirve öncesinde iki ülke arasındaki ticaret gündeminin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.