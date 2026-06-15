ABD ile İran anlaştı, altın fiyatları sert yükseldi

Spot altın ons başına yüzde 2 artışla 4.304,11 dolara yükseldi ve 9 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 2 yükselerek 4.325,20 dolara çıktı.

ABD ve İranlı yetkililer pazar günü yaptıkları açıklamada, savaşı sona erdirecek, ABD’nin İran’a yönelik ablukasını kaldıracak ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açacak bir çerçeve anlaşması üzerinde uzlaştıklarını belirtti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, X platformunda yaptığı paylaşımda anlaşmanın cuma günü İsviçre’de resmi olarak imzalanacağını söyledi.

Bloomberg'ün aktardığına göre; ABD doları son 10 günün en düşük seviyesine gerilerken, dolar cinsinden fiyatlanan altın diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ucuz hale geldi. Aynı zamanda petrol fiyatları yüzde 4’ten fazla düştü.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Daha düşük petrol fiyatları ve zayıflayan dolar, jeopolitik risklerin azalması ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağı beklentisinden kaynaklanıyor. Bu gelişmeler enflasyon beklentilerini sakinleştiriyor. Bu kombinasyon son haftalarda değerli metaller için en güçlü destekleyici unsur haline geldi. Ancak yükselişin kalıcılığı, barış anlaşmasının ne kadar sürdürülebilir olduğuna bağlı olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in faiz artırım beklentisi yüzde 47’ye düşürüldü

Altın fiyatları, ABD ve İsrail’in Şubat sonunda İran’a karşı başlattığı savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık yüzde 20 gerilemiş durumda.

Altın geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz ortamında faiz getirisi olmayan bir varlık olması nedeniyle cazibesini kısmen kaybedebiliyor.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, barış anlaşmasının ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Aralık ayında faiz artırımı yapacağı beklentisini yüzde 69’dan yüzde 47’ye düşürdü.

Diğer değerli metallerde ise gümüş yüzde 3,1 yükselerek ons başına 70,07 dolara, platin yüzde 3,1 artışla 1.771,27 dolara, paladyum yüzde 3,3 yükselişle 1.325,76 dolara çıktı.