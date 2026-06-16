ABD ile İran arasında uzlaşı: Türkiye ekonomisine olası etkileri neler?

ABD-İran anlaşmasıyla ise küresel piyasalar rahat bir nefes aldı. Peki bu rahatlama Türkiye ekonomisini nasıl etkileyebilir? BBC Türkçe ekonomistlere ve uzmanlara sordu.

Petrol

Savaştan önce 60 dolar civarında seyreden petrolün varili, savaşın ardından 110 doları aşarak neredeyse iki katına çıkmış, bu da dünya genelinde pek çok şeyin üretim ve nakliye maliyetini yükselterek enflasyonun artmasına yol açmıştı.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan İsviçre merkezli finans şirketi Swissquote'ta kıdemli analist İpek Özkardeşkaya, "Barış sürdürülebilirse önümüzdeki 1-3 ay arasında petrolün varili 60-70 dolar bandına, yıl sonunda da 50 dolara kadar inebilir" diyor.

Altınbaş Üniversitesi'nden ekonomist Prof. Hayri Kozanoğlu da bunun Türkiye'nin petrol ithalat faturasını azaltacağını vurguluyor:

"Orta vadeli programda 2026'da 63 milyar dolarlık bir petrol ithalatı öngörülüyordu fakat petrol fiyatlarının artmasıyla bunun 100 milyar dolara kadar yükselmesi tehlikesi belirmişti.

"Şimdi petrol fiyatlarında yaşanan keskin düşüş, bunu 73-78 milyar dolar seviyesinde tutabilir."

Kozanoğlu, Körfez ülkelerindeki üretim tesislerinin gördüğü zararın giderilmesinin zaman alacağını, bu yüzden fiyatların savaş öncesine dönmesinin de hızlı olmayacağı görüşünde.

Altında artış beklentisi

Özkardeşkaya, petrol fiyatındaki düşüşün hem Türkiye'de hem de dünya genelinde enflasyonun düşmesi açısından olumlu bir haber olduğunu vurguluyor.

Bunun savaş süresinde satış baskısına maruz kalan ve Merkez Bankası'nın desteklemek için büyük miktarlarda rezerv satışı yaptığı Türk Lirası'nı da rahatlatacağını söylüyor:

"Aslında Türkiye'de dolar/TL kuru birkaç senedir kontrollü bir şekilde, yavaşça artırılıyor.

"Fakat bunun değişmemesi için Merkez Bankası hem döviz hem de altın rezervi satmıştı. Barış sürdürülebilirse, bu sadece Türkiye için değil dünya genelinde merkez bankaları için de rezervleri doldurma imkanı sağlayabilir."