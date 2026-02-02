ABD imalat göstergesinde sektörde güçle toparlanma işareti

ISM, ocak ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI ocakta bir önceki aya kıyasla 4,7 puan artarak 52,6 değerine ulaştı ve Ağustos 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

İmalat sektörünün ocakta genişlediğini gösteren endekse dair piyasa beklentisi, 48,5 değerini alması yönündeydi. Endeks, geçen yıl aralıkta 47,9 değerini almıştı.

Üretim endeksi, ocakta aylık 5,2 puan artarak 55,9'a ve yeni siparişlere ilişkin endeks 9,7 puan artışla 57,1'e çıkarak Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyelerini gördü.

İstihdam endeksi de aynı dönemde 3,3 puan yükselerek 48,1'e ulaştı.

Bu dönemde imalat sanayisinin 9 alt sektöründe büyüme görülürken 8 sektörde daralma yaşandı.

Baskı ve ilgili destek faaliyetleri, giyim, deri ve ilgili ürünler, metal ürünler, birincil metaller, ulaşım ekipmanları, makine, kimyasal ürünler, gıda, içecek ve tütün ürünleri ile bilgisayar ve elektronik ürünler sektörlerinde büyüme kaydedildi.

Daralma yaşanan sektörler ise tekstil fabrikaları, ağaç ürünleri, metalik olmayan mineral ürünler, elektrikli ekipman, aletler ve bileşenler, petrol ve kömür ürünleri, plastik ve kauçuk ürünleri, mobilya ve ilgili ürünler ile çeşitli imalat oldu.

- S&P Global'in imalat sanayisi PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

S&P Global de ocak ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sektörü PMI verisi, ocakta 0,6 puan artarak 52,4 değerini aldı.

Geçen aya dair öncü verilerde endeksin 51,9 değerini aldığı açıklanmıştı. Endeks, geçen yıl aralıkta 51,8 olarak kaydedilmişti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.