ABD, İran bağlantılı 3 havayolunu yaptırım listesinden çıkardı

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ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları ile ilişkili olduğu belirtilen Fly Baghdad Airlines Company, Iraq Express ve Fly Baghdad adlı üç havayolu şirketini terörle mücadele yaptırımları listesinden çıkardı.

Karar kapsamında YI-BAF ve YI-BAN tescil numaralı iki uçak da yaptırım listesinden çıkarıldı.

ABD makamları, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin kararın kapsamı ve gerekçesi konusunda herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.