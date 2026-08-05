ABD, İran bağlantılı 3 havayolunu yaptırım listesinden çıkardı
ABD, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu belirtilen üç havayolu şirketi ile iki uçağa uygulanan terörle mücadele yaptırımlarını kaldırdı.
ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları ile ilişkili olduğu belirtilen Fly Baghdad Airlines Company, Iraq Express ve Fly Baghdad adlı üç havayolu şirketini terörle mücadele yaptırımları listesinden çıkardı.
Karar kapsamında YI-BAF ve YI-BAN tescil numaralı iki uçak da yaptırım listesinden çıkarıldı.
ABD makamları, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin kararın kapsamı ve gerekçesi konusunda herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.