ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı, altın değer kaybetti

ABD ve İran'ın hafta sonu karşılıklı saldırılar düzenlemesi, enerji fiyatlarını yükselterek enflasyonla mücadele için faiz artırımı olasılığını yeniden gündeme getirdi ve altının değer kaybetmesine neden oldu.

Altın fiyatları, Şubat ayı sonlarında başlayan İran savaşı nedeniyle beşte bir oranında değer kaybetti. Yüksek petrol fiyatları, artan getiri oranları ve güçlü dolar, altın fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Altın fiyatları Pazartesi günü yüzde 1,4'e varan düşüşle ons başına 4 bin 60 dolara yaklaştı ve geçen haftanın toplam kaybıyla aynı oranda geriledi.

Bir hafta içinde dördüncü tur hava saldırısı

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durumu belirsizliğini korurken, ABD, İran'ın boğazın "bir sonraki duyuruya kadar" kapalı kalacağı yönündeki açıklamasını yalanladı.

Bloomberg'ün aktardığına göre ABD Merkez Komutanlığı, İslam Cumhuriyeti'nin Kıbrıs bayraklı bir konteyner gemisine düzenlediği saldırıya karşılık olarak Amerikan güçlerinin bir hafta içinde dördüncü tur hava saldırısı başlattığını bildirdi.