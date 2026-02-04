ABD istihdam raporu için yeni tarih belli oldu
ABD'de Ocak ayı istihdam raporunun 11 Şubat’ta, enflasyon verilerinin ise 13 Şubat’ta açıklanacağı duyuruldu.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), finansman yetersizliği nedeniyle kısmi olarak kapanan federal hükümetin hizmet vermeye yeniden başlamasının ardından güncellenen veri takvimini paylaştı.
Buna göre, daha önce 6 Şubat'ta yayımlanması planlanan ocak ayına ilişkin istihdam raporu 11 Şubat Çarşamba günü TSİ 16.30'da açıklanacak.
Ayrıca, Aralık 2025 dönemine ilişkin JOLTS açık iş sayısı verileri 5 Şubat'ta yayımlanacak.
Daha önce 11 Şubat'ta yayımlanması planlanan ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri ise 13 Şubat Cuma günü paylaşılacak.
ABD'de 3 Şubat'ta Başkan Donald Trump'ın Kongre'de kabul edilen bütçe paketini imzalamasıyla federal hükümetin 4 gün süren kısmi kapanması son bulmuştu. Söz konusu kapanma ekonomik veri akışında aksamaya yol açmıştı.