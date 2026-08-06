ABD istihdam verileri ve yabancı girişi: Dr. Gözde Sarak’tan kritik analizler

ABD'den gelen özel sektör istihdam verilerini (ADP) analiz eden Dr. Gözde Sarak, verinin 44 bin ile beklentilerin belirgin şekilde altında kaldığını belirtti. Bu rakamın yılın en zayıf istihdam artışı olduğuna dikkat çeken Dr. Sarak, önceki aya ait rakamların da aşağı yönlü revize edildiğini ifade etti. Bu tabloyu, Amerikan iş gücü piyasasının yaz aylarında soğumaya başladığı şeklinde yorumladı.

Fed’in ücret artışı ve enflasyon ikilemi

İstihdamdaki yavaşlamanın normal şartlarda Fed’in faiz indirimi için alan bulması anlamına geldiğini ve piyasalarca olumlu karşılandığını belirten Dr. Sarak, bu kez durumun farklı bir nüans içerdiğini söyledi. İstihdam yavaşlarken ücret artışlarının hala yüksek seyrettiğini, özellikle iş değiştirenlerin maaş artışlarının son bir yılın en yüksek seviyesine çıktığını vurguladı. Dr. Sarak, ücretlerin hızla artmaya devam etmesinin enflasyonun en inatçı ayağını diri tuttuğunu ve bu durumun Fed’i bir ikilemde bıraktığını ifade etti.

Gözler tarım dışı istihdam ve saatlik ücretlerde

Yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin (NFP) kritik önemde olduğunu hatırlatan Dr. Sarak, bu veride sadece manşet rakama değil, özellikle saatlik ücret artışlarına bakılması gerektiğini belirtti. Fed’in kafasındaki soruların, saatlik ücretlerdeki değişimle birlikte daha da netleşeceğini öngördü.

Türkiye’de yabancı yatırımcı ve tahvil girişleri

Yurt içi piyasalarda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistiklerini takip ettiklerini belirten Dr. Sarak, yabancı yatırımcıların geri dönüş stratejilerini değerlendirdi. Yabancıların yüksek reel faiz nedeniyle şu anda ağırlıklı olarak tahvil kapısından giriş yaptığını ifade eden Dr. Sarak, hisse senedi tarafındaki durumun da yakından izlendiğini söyledi. Açıklanacak yeni verilerde yabancı yatırımcı sayısında bir artış beklediklerini de sözlerine ekledi.