ABD merkezli finans devinden Türkiye hamlesi: 6 pozisyon için ilana çıktı

ABD merkezli finans devi JPMorgan Chase, Türkiye'deki büyüme planları kapsamında yeni istihdam ilanları yayımladı. Yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip küresel banka, iş dünyasının profesyonel ağı LinkedIn üzerinden Türkiye için 6 farklı pozisyonda personel alımı başlattı. İlanlar arasında analist, uzman, başkan yardımcısı, yönetici ve stajyer gibi çeşitli kadrolar yer aldı.

Personel alımı dikkat çekti

Küresel ölçekte hizmet veren JPMorgan Chase'in, Türkiye'de faaliyetlerini artırma yolunda olduğu iddiaları bulunuyor.

Bu sebeple bankanın personel alımı ilanı açtığı ve ilerleyen dönemde güçlenen, gelişen ve her geçen yıl büyüyen ekonomiye sahip Türkiye'de faaliyet gücünü artırmak istediği öne sürüldü.

Merkezi İstanbul'da

JPMorgan Chase'in Türkiye merkezi Levent'te bulunuyor. Bir AVM'nin ofis katında faaliyet gösteren dev banka, işe alınacak personelleri de burada istihdam etmesi bekleniyor. Türkiye ekonomisi bölgesel krizler, savaşlar ve jeopolitik gerilimlerin arasında kalsa da her zaman bu durumlardan güçlenerek çıktı.

Üstün dinamikleri, genç ve eğitimli işgücü, yatırım için birçok alanın bulunması, kaliteli üretimin yapılması, bölgedeki en güvenli ve istikrarlı ülke olması nedeniyle yatırım tercihleri arasında üst sıralarda yer alıyor.