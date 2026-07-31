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ABD pazarına giriş stratejileri Çorlu'da masaya yatırıldı

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği, Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA-AmCham) tarafından, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen "ABD Pazarına Eyaletler Bazında Giriş Stratejileri: Fırsatlar ve Tehditler" başlıklı panel, 29 Temmuz 2026 tarihinde Çorlu TSO Enis Sülün Konferans Salonu ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
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ABD pazarına giriş stratejileri Çorlu'da masaya yatırıldı
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İki oturum halinde gerçekleşen panelin açılış konuşmaları Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Musa Pınar ve TABA-AmCham Tekirdağ Temsilcisi Sedat Güner tarafından yapıldı.

Açılış konuşmalarının ardından panelin “ABD Pazarına Giriş Stratejileri İhracat Finansmanı ve Küresel Lojistik Çözümleri” başlıklı birinci oturumu başladı. Moderatörlüğünü TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Beşir Kemal Ustaoğlu’nun yaptığı oturumda Frederic Turkey & MFG Giyim Genel Müdürü İlker Yılmaz, İhracatı Geliştirme A.Ş. Finans ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Hafize Çiler Tarım, Asyaport Liman A.Ş. Planlama, Operasyon ve Teknik Hizmetler Müdürü Besim Dönmez, MSC Gemi Acentalığı Tekirdağ Şube Müdürü Aykut Meriç ve Akpa Kimya Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Darcan ABD pazarında ticaret yapmanın gereklilik, zorluk ve avantajları ile lojistik sektöründeki küresel gelişmeleri değerlendirdi.

ABD pazarına giriş stratejileri Çorlu'da masaya yatırıldı - Resim : 1

Moderatörlüğünü Dr. Ferkan Çelik’in yaptığı panelin “ABD Pazarında Kurumsallaşma, Hukuki Süreçler ve Sürdürülebilir Büyüme Stratejileri” başlıklı ikinci oturumuna Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, TABA-AmCham Üyesi Zeynep Sönmez İhtiyar, TABA-AmCham Tekstil-Hazır Giyim Komite Başkanı Mehmet Durdu Akan salonda, TABA-AmCham Üyesi İlhan Kubilay Geçkil ve TABA-AmCham Başkan Başdanışmanı Av. Emine Şahin Karakaşlıoğlu çevrimiçi bağlantı ile katılarak ABD pazarında kurumsallaşma, yasalar, regülasyonlar ve pazarda başarılı olmanın gerekliliklerini konuştular.

Çok sayıda iş insanının yoğun ilgi ile takip ettiği panel, panelistlere plaket takdim edilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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