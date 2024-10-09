ABD, petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti

EIA'nın "Ekim 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı geçen ay bir önceki aya göre 6 dolar düşüşle 74 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebi görünümüne ilişkin endişelerin, küresel petrol stoklarındaki düşüş ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintilerinin oluşturduğu arz endişelerinden daha ağır basması etkili oldu.

Öte yandan, petrol fiyatları Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle ekim itibarıyla yeniden artarken, gerilimin daha fazla tırmanma ihtimali piyasalarda belirsizlik ve dalgalanma oluşturdu.

Buna rağmen, EIA, eylülde fiyatlarda görülen düşüş ve gelecek yıl petrol talebindeki büyümenin yavaşlayacağı beklentisiyle bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, Brent petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 80,89 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam, önceki raporda 82,80 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 76,91 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Söz konusu rakam, geçen ay 78,80 dolar olarak hesaplanmıştı.

EIA, gelecek yıl için Brent türü ham petrolün varil fiyatını 77,59 dolar, WTI ham petrolü ise 73,13 dolar olarak aşağı yönlü revize etti.

ABD'nin ham petrol üretimi

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 220 bin varil olması bekleniyor. Bu rakam geçen yıl yaklaşık 12 milyon 930 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. 2025'te ise üretimin 13 milyon 540 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Geçen ayki raporda rakamlar bu yıl için 13 milyon 250 bin varil, gelecek yıl için ise 13 milyon 670 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Küresel petrol arzının ise bu yıl günlük 102 milyon 500 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 540 bin varil olacağı öngörülüyor.

Öte yandan, küresel petrol tüketiminin bu yıl günlük 103 milyon 60 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 350 bin varil olacağı tahmin ediliyor.