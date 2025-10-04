ABD Senatosu bütçe tasarılarını reddetti

Federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının üçüncü gününde Senato'da yeniden oylama yapıldı.

İlk olarak Demokratların sunduğu geçici bütçe tasarısı, esas oylamaya geçilmesi için yapılan usul oylamasında gerekli oy sayısını alamadı.

Ardından dördüncü kez oylanan Cumhuriyetçilerin sunduğu ve hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlamayı öngören geçici bütçe tasarısı da yeterli oyu bulamadı.

ABD Kongresi'nde bütçe üzerinde hala anlaşmaya varılamaması, hükümetin ne zaman açılacağına dair belirsizliği artırdı.

Senatonun, hükümetin kapanmasına yol açan bütçe anlaşmazlığını çözmek amacıyla pazartesi akşamı yeniden oylama yapacağı bildirildi.

Hükümet 1 Ekim'de kapanmıştı

ABD'de 2025 mali yılı 30 Eylül Salı gece yarısı itibarıyla sona ererken federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapanmıştı.

Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açmıştı.

Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının süresinin uzatılmasını ve Medicaid kesintilerinin geri alınmasını talep ederken Cumhuriyetçilerin tasarısına destek vermeyi reddediyor. Cumhuriyetçiler ise mevcut harcama düzeylerinde herhangi bir değişiklik içermeyen geçici bir bütçe tasarısının geçirilmesi konusunda ısrar ediyor.

Federal hükümetin kapanması ne anlama geliyor?

Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bir bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara veriyor.

Bu süreçte, "temel" olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor.

"Temel personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını, genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.