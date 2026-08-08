ABD Senatosu hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçeyi kabul etti

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD Senatosu, federal kurumların finansmanını 11 Aralık'a kadar sürdürecek geçici bütçe tasarısını kabul etti. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'nun adımı, mevcut finansmanın 30 Eylül'de sona ermesi öncesinde federal hükümetin kapanmasını önlemeyi amaçlıyor.

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi geçen ay kendi kısa vadeli finansman tasarısını kabul etmişti. İki kanadın farklı metinler üzerinde uzlaşması ve nihai düzenlemenin 30 Eylül'den önce Başkan Donald Trump'ın imzasına sunulması gerekiyor.

Finansman süresi, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden yaklaşık beş hafta önce sona erecek.

Sınır güvenliği kaynaklarına sınırlama

Demokratlar, Senato'da kabul edilen metnin Temsilciler Meclisi versiyonundan farklı olarak Trump yönetiminin diğer programlara ayrılan kaynakları sınır güvenliğine aktarmasını engelleyeceğini belirtti.

Tasarı ayrıca konut ve gıda yardımı programlarında finansman ayarlamalarına izin veren hükümler içeriyor.

Senato'nun kabul ettiği düzenleme, Beyaz Saray bütçe ofisinin siyasi atamalara yüz milyarlarca dolarlık hibe kaynağı üzerinde kontrol sağlayacak yeni bir kuralı uygulamasını da geçici olarak engelliyor.