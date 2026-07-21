ABD Ticaret Temsilcisi Greer: ABD'nin yeni tarifeleri yakında açıklanacak

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Başkan Donald Trump yönetiminin yeni gümrük tarifelerine ilişkin hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek, "yakında bir eylem" beklediklerini söyledi.

Yeni tarifelerin bu hafta açıklanabileceğine yönelik haberlerin sorulması üzerine Greer, kesin bir takvim veremeyeceğini ifade etti.

Kongre ile ilgili tarafları bilgilendirme yükümlülüğü bulunduğunu belirten Greer, buna rağmen yeni ticaret adımlarının kısa süre içinde gündeme geleceğini yineledi.

Greer'in açıklamaları, Trump yönetiminin mevcut ithalat vergilerinin bir bölümünün cuma günü sona erecek olması öncesinde yeni tarifeleri yürürlüğe koyabileceği beklentilerini güçlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin geniş kapsamlı "Kurtuluş Günü" tarife rejimini iptal etmesinin ardından, Şubat 2026'da 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 122'nci maddesi kapsamında tüm ithalata yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmasını kararlaştırmıştı.

Kongre'nin müdahalesi beklenmiyor

Söz konusu geçici tarifeler Kongre tarafından farklı bir adım atılmaması halinde sona erecek.

Piyasalarda ise Kongre'nin mevcut tarifelerin süresini uzatacak bir girişimde bulunmasının düşük ihtimal olduğu değerlendiriliyor.