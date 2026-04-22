ABD Türkiye Büyükelçiliği'nden vize uyarısı: Kalıcı yasak gelebilir

ABD Türkiye Büyükelçiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada öğrencilere vize başvuru süreçlerinde dürüstlük ve şeffaflık ilkesine sıkı şekilde uyulması gerektiğini hatırlattı. Özellikle eğitim amacıyla ABD’ye gitmek isteyen öğrencilerin yoğun başvuru yaptığı dönemde yayımlanan bu uyarı, dikkatleri yeniden vize süreçlerine çevirdi.

Büyükelçilik tarafından yapılan resmi uyarıda şu ifadeler yer aldı:

“Öğrencilerin dikkatine:

Vize sahteciliğine karışmayın!

Vize başvurunuzun içeriğinden siz sorumlusunuz. Sadece randevu almak amacıyla dahi hatalı ya da doğru olmayan bilgi verilmesi, vize başvurunuzun reddedilmesi yada ABD'ye girişinizin kalıcı olarak yasaklanmasıyla sonuçlanabilir. ABD hükümeti, vize sahteciliği yapanlar hakkında cezai takibat başlatacaktır.”

Yanlış beyana sıfır tolerans vurgusu

Açıklamada özellikle, başvuru sahiplerinin beyan ettikleri tüm bilgilerin bireysel sorumluluk kapsamında değerlendirildiği vurgulanırken, en küçük tutarsızlığın dahi ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtildi. Yetkililer, vize sistemine güveni zedeleyen sahtecilik girişimlerine karşı sıfır tolerans politikası uygulandığını ifade etti.

Diplomatik kaynaklar, son dönemde bazı başvurularda randevu almak ya da süreci hızlandırmak amacıyla yanlış bilgi verildiğine dair tespitlerin arttığını, bunun da ABD makamlarını daha sıkı denetim ve uyarı mekanizmaları geliştirmeye yönelttiğini aktardı.

Uzmanlara göre bu yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda sadece başvurunun reddi değil, uzun vadede ABD’ye girişin tamamen engellenmesi ve hukuki süreçlerin başlatılması gibi ağır yaptırımlar gündeme gelebilir.