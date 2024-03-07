ABD, Türkiye’den gelen alüminyum ekstrüzyonlara telafi edici vergi uygulayacak

ABD Ticaret Bakanlığı, başlattığı soruşturmanın ardından, haksız sübvansiyonları gerekçe göstererek Çin, Endonezya, Meksika ve Türkiye'den gelen alüminyum ekstrüzyonlara yönelik telafi edici ön vergiler uygulanmasına karar verdi.

ABD Alüminyum Ekstrüderleri Koalisyonu ve Birleşik Çelik İşçileri Sendikası tarafından memnuniyetle karşılanan vergi oranları ülkelere ve şirketlere göre değişmek üzere yüzde 1,45 ila yüzde 169,66 arasında belirlendi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ön telafi edici vergi oranı Çin'den yapılan ithalatta en yüksek vergi oranı 169,66 olarak belirlenirken, Türk üreticilerden yapılacak ithalatta en düşük vergi oranı yüzde 1,45, en yüksek vergi oranı yüzde 147,53 oldu.

Kararın ek tarifelere yol açması bekleniyor

Yapılan açıklamada, bu vergilerin devam etmekte olan antidamping vergisi soruşturmalarından ayrı olarak telafi edici vergi soruşturmalarının bir parçası olduğu ve ek tarifelere yol açabileceği de belirtildi.

ABD'nin Türkiye'den alüminyum ekstrüzyon ithalatı 2020'de 16 bin 149 ton, 2021'de 27 bin 705 ton ve 2022'de ise 35 bin 859 ton oldu. 2021'de bu ithalatın parasal değeri 201,29 milyon dolar olarak gerçekleşti.