ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın 2. başvurusunu da reddetti

Gelişmenin ardından Halkbank hisseleri dakikalar içinde yüzde 10'a yakın düşerek 25,94'e geriledi.

Kamu bankası Halkbank, davayı daha önceden de Yüksek Mahkeme’ye taşımıştı. 2023 yılında mahkeme, ABD Kongresi’nin 1976 tarihli Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası kapsamında 'yabancı ülkeleri ve onların kuruluşlarını sivil davalardan koruma iradesi'nin ceza davalarını kapsamadığına hükmetmişti.

Halkbank: Hukuki sürecin tamamlandığı anlamına gelmemektedir

Halkbank'tan ABD'de görülen banka aleyhindeki ceza davasına ilişkin KAP'a açıklama:

Halkbank, ABD'de Banka aleyhine açılan ceza davasında İkinci İstinaf Mahkemesi'nin kararına karşı ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde yaptığı temyiz başvurusunun reddedildiğini bildirirken, "Bu gelişme, hukuki sürecin tamamlandığı anlamına gelmemektedir." açıklamasında bulundu.

Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, ABD'deki ceza davası kapsamında Yüksek Mahkeme'ye yaptığı temyiz başvurusunun reddedildiğini bildirdi.

KAP açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere Halkbank'ın ABD'de devam etmekte olan ceza davasıyla ilgili süreçte İkinci İstinaf Mahkemesi, Bankamızın teamül hukuku açısından dokunulmazlık talebini 22.10.2024 tarihinde reddetmişti. İkinci İstinaf Mahkemesi'nin aleyhimize verdiği bu kararla ilgili olarak Bankamızın ABD Yüksek Mahkemesi (Supreme Court of the United States) nezdinde yaptığı temyiz başvurusu, anılan Yüksek Mahkeme tarafından 6 Ekim 2025 tarihinde reddedilmiştir. Bu gelişme, hukuki sürecin tamamlandığı anlamına gelmemektedir. Süreç olağan akışında ilerleyecek olup Bankamız tüm yasal haklarını kullanmaya devam edecektir."

Açıklamada, ABD ve Türkiye arasında mutabakatlar çerçevesinde hukuki bir uzlaşma zemini yakalamaya yönelik girişimlerin de ayrıca olumlu yönde devam etmekte olduğu belirtildi.