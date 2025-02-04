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ABD'de açık iş sayısı beklentilerin altına düştü

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, Aralık 2024'te 7 milyon 600 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de açık iş sayısı beklentilerin altına düştü
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ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2024'e ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, geçen yıl aralık ayında bir önceki aya kıyasla 556 bin azalarak 7 milyon 600 bine indi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen açık iş sayısının 8 milyon 10 bin olacağı öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin Kasım 2024 verisi 8 milyon 156 bin olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde açık iş sayısı, profesyonel ve ticari hizmetler, sağlık ve sosyal yardım ile finans ve sigorta sektörlerinde azalırken, sanat, eğlence ve dinlenme sektöründe arttı.

İşe alım sayısı aynı dönemde 89 bin artışla 5 milyon 462 bine ulaştı.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da bu dönemde 38 bin artarak 5 milyon 269 bine yükseldi.​​​​​​​

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