ABD'de açık iş sayısı, iki yılın en düşük seviyesine indi

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ait JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı. Ülkedeki açık iş sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla 617 bin azalışla 8 milyon 733 bin oldu. Açık iş sayısının bu dönemde 9 milyon 300 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden açık iş sayısı, eylülde 9 milyon 350 bin olmuştu.

Açık iş sayısının azaldığı sektörler arasında sağlık ve sosyal destek, finans ve sigorta ile gayrimenkul yer aldı. Bilgi sektöründe ise açık iş sayısında artış görüldü.

İşe alım sayısı da ekimde 18 bin azalarak 5 milyon 886 bine geriledi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı ise aynı dönemde 51 bin artışla 5 milyon 646 bine çıktı.