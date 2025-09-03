ABD'de açık iş sayısı yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde

  1. Ekonomim
ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 176 bin azalışla 7 milyon 181 bin oldu ve Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Piyasa beklentilerinin altında kalan açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 380 bin olacağı öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin haziran ayı verisi 7 milyon 357 bin olarak kaydedilmişti.

Temmuzda açık iş sayısı, sağlık ve sosyal yardım, sanat, eğlence ve rekreasyon ile madencilik ve ağaç kesimi sektörlerinde azaldı.

İşe alım sayısı ise aynı dönemde 41 bin artarak 5 milyon 308 bine yükseldi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da bu dönemde 52 bin azalışla 5 milyon 60 bine indi.

