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ABD'de ağustosta fabrika siparişleri beklentilerin aksine düştü

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayında fabrika siparişlerinin yüzde 0,2 düşerek beklentilerin aksine gerilediğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de ağustosta fabrika siparişleri beklentilerin aksine düştü
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ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 düştü.

Piyasa beklentileri fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi. Fabrika siparişleri temmuzda yüzde 4,9 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri kayda değer bir değişim göstermezken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,5 azaldı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

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