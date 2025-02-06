ABD’de DeepSeek yasağı gündemde! Yasa tasarısı hazırlığı yapılıyor

ABD'de DeepSeek'in chatbott uygulamasının devlete ait cihazlardan yasaklanması için yasa tasarısı hazırlıyor.

DeepSeek’in Avustralya, Hollanda ve Güney Kore’nin ardından yasaklama ile ilgili bir adım da ABD’den geliyor.

Çin hükümetine kullanıcı bilgileri sunabileceği endişesi var

ABD’de Temsilcile Meclisi üyeleri Çin hükümetine kullanıcı bilgileri sağlayabileceği yönündeki yeni güvenlik endişeleri nedeniyle devlete ait cihazlardan yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısı sunmayı planlıyor.

Temsilciler Meclisi üyeleri Darin LaHood ve Josh Gottheimer tarafından kaleme alınan yasa, Kongre'nin Çin kontrolündeki TikTok'u devlet cihazlarından yasaklamak için kullandığı ve şirketin ABD'de faaliyet göstermesini engelleme çabasının başlangıcını oluşturan stratejiyi yansıtıyor.

Gottheimer, “Düşmanımızın hükümetimizden bilgi almasını önlemek için derhal atmamız gereken adımlar açısından bu hiç de zor olmamalı” dedi.

Çin yapay zeka teknolojilerini yasadışı hale getirecek yasa önerilmişti

Senatör Josh Hawley de geçtiğimiz hafta, Amerikalıların yeni ortaya çıkan sohbet robotu DeepSeek de dahil olmak üzere Çin yapay zeka teknolojilerini kullanmasını, ithal etmesini veya geliştirmesini yasadışı hale getirecek bir yasa tasarısı önerdi.

Tasarı kabul edilirse, teknoloji kısıtlamalarıyla ilgili şimdiye kadarki en katı cezalardan bazıları uygulanacak. Yasağı ihlal ederken yakalanan bireyler 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirken, şirketler 100 milyon dolara kadar para cezasına çarptırılabilir.

Önlem, her iki ülke de yapay zeka hakimiyeti için yarışırken ABD ve Çin arasında tırmanan gerilime işaret ediyor.