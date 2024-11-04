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ABD'de fabrika siparişleri eylülde beklentileri aştı

ABD'de fabrika siparişleri, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalarak beklenenden fazla düşüş kaydetti.

Haber Merkezi
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ABD'de fabrika siparişleri eylülde beklentileri aştı
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ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 düştü.

Piyasa beklentileri fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,4 azalması yönündeydi. Son beş ayın dördünde düşüş kaydeden fabrika siparişleri ağustosta da yüzde 0,8 azalmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,7 ve dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,2 azaldı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

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