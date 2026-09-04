ABD'de güçlü istihdam sonrası Beyaz Saray'dan faiz mesajı

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Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, ABD'de açıklanan ağustos ayı istihdam verilerini değerlendirdi.

Hassett, tarım dışı istihdam verilerini “çok güçlü”, istihdam raporunu ise “olağanüstü” olarak nitelendirdi.

ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 162 bin kişi arttı. Böylece istihdam artışı piyasa beklentilerinin çok üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.

Hassett, istihdam piyasasındaki güçlü görünüme rağmen ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını sabit tutması yönündeki gerekçelerin de oldukça güçlü olduğunu söyledi.