  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları arttı
Takip Et

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Temmuz ile biten haftada 197 bine yükseldi. Verinin piyasa beklentisinin altında gerçekleşmesi, iş gücü piyasasının dirençli görünümünü koruduğuna işaret etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
ABD'de haftalık işsizlik başvuruları arttı
Takip Et

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 25 Temmuz ile sona eren haftada 9 bin artarak 197 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi başvuruların 200 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Bir önceki haftaya ilişkin ilk başvuru sayısı 187 binden 188 bine revize edildi.

İlk işsizlik maaşı başvurularının dört haftalık hareketli ortalaması ise 5 bin azalarak 202 bin 750'ye geriledi. Önceki haftanın ortalaması 207 bin 500'den 207 bin 750'ye revize edildi.

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte beklenti altı büyüdüABD ekonomisi ikinci çeyrekte beklenti altı büyüdüEkonomi

 