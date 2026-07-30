ABD'de haftalık işsizlik başvuruları arttı

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ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 25 Temmuz ile sona eren haftada 9 bin artarak 197 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi başvuruların 200 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Bir önceki haftaya ilişkin ilk başvuru sayısı 187 binden 188 bine revize edildi.

İlk işsizlik maaşı başvurularının dört haftalık hareketli ortalaması ise 5 bin azalarak 202 bin 750'ye geriledi. Önceki haftanın ortalaması 207 bin 500'den 207 bin 750'ye revize edildi.