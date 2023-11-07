ABD'de hanehalkı borcu 17,29 trilyon dolara çıktı

Fed New York şubesince hazırlanan 2023'ün üçüncü çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı. Amerikalıların toplam hanehalkı borcu, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,3 artışla 17,29 trilyon dolara yükseldi.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 228 milyar dolarlık artış kaydeden hanehalkı borcu, yıllık bazda ise 786 milyar dolar arttı.

Konut kredileri ilk sırada

Amerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek payı konut kredileri almaya devam ederken, söz konusu borç kalemi üçüncü çeyrek itibarıyla 12,14 trilyon dolar oldu.

Yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 126 milyar dolar artan konut kredisi borcu, yıllık bazda ise 471 milyar dolarlık artış kaydetti.

ABD'de bu dönemde en çok, 1,6 trilyon dolarla öğrenci kredileri, 1,59 trilyon dolarla otomobil kredileri ve 1,08 trilyon dolarla kredi kartlarına borçlandı.

Kredi kartı borçları dikkat çekti

Aynı dönemde kredi kartı borçlarındaki yüzde 4,7'lik artış dikkati çekti. Kredi kartı borçları, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 48 milyar dolar artarak 1,08 trilyon dolara çıktı.

Kredi kartı borçlarında üçüncü çeyrekte yaşanan artış yıllık bazda ise 154 milyar dolar olarak hesaplandı ve New York Fed'in verileri açıklamaya başladığı 1999'dan bu yana en büyük yıllık artışı kaydetti.

Öğrenci kredileri kaynaklı borçlar çeyreklik bazda 30 milyar dolar, yıllık bazda ise 25 milyar dolar arttı.

Otomobil kredileri kaynaklı borçlar da bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 13 milyar dolar artarken, yıllık bazda 71 milyar dolarlık artış kaydetti.

Kredi kartı temerrüt oranlarındaki devam eden artış geniş tabanlı

New York Fed Ekonomik Araştırma Danışmanı Donghoon Lee, rapora ilişkin değerlendirmesinde, kredi kartı borçlarında üçüncü çeyrekte güçlü tüketici harcamaları ve reel ekonomideki büyümeyle tutarlı olarak büyük artış yaşandığını belirtti.

Kredi kartı temerrüt oranlarındaki devam eden artışın gelir ve bölge genelinde geniş bir tabana yayıldığına işaret eden Lee, Y kuşağı ve otomobil kredisi veya öğrenci kredisi olanlar arasında özellikle belirgin olduğunu kaydetti.