ABD'de hanehalkı borcu rekor seviyede

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesince hazırlanan 2025'in dördüncü çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

Buna göre, Amerikalıların toplam hanehalkı borcu geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1 artarak 18,8 trilyon dolara ulaştı.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 191 milyar dolarlık artış kaydeden hanehalkı borcu, yıllık bazda ise 740 milyar dolar arttı.

Amerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek payı konut kredileri (mortgage) almaya devam ederken söz konusu borç kalemi dördüncü çeyrekte 13,2 trilyon dolara yükseldi.

Geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 98 milyar dolarlık artış kaydeden konut kredisi borcu, yıllık bazda ise 565 milyar dolar arttı.

Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,67 trilyon dolarla otomobil kredileri, 1,66 trilyon dolarla öğrenci kredileri ve 1,28 trilyon dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde, otomobil kredileri kaynaklı borçlar bir önceki çeyreğe kıyasla 12 milyar dolar, öğrenci kredileri kaynaklı borçlar 11 milyar dolar ve kredi kartı borçları 44 milyar dolar arttı.

Toplam temerrüt oranı geçen yılın son çeyreğinde kötüleşirken ödenmemiş borçların yüzde 4,8'inin bir tür temerrüt aşamasında olduğu kaydedildi.