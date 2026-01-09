ABD'de hanehalkı varlıkları geçen yılın üçüncü çeyreğinde arttı

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.

Buna göre, ülkede hanehalkı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların net varlıkları, yılın üçüncü çeyreğinde 181,6 trilyon dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Söz konusu varlıklar, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,5 artarken 2024'ün aynı dönemine kıyasla da yüzde 7,7 yükseldi.

ABD'de hanehalkı varlıkları, 2025'in ilk çeyreğinde 168,4, ikinci çeyreğinde 175,6 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Üçüncü çeyrekte hisse senedi varlıklarının değeri 5,5 trilyon dolar ve gayrimenkul varlıklarının değeri 0,3 trilyon dolar arttı.

Hanehalkı borcu ise geçen yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,1 arttı.

Söz konusu dönemde tüketici kredileri yüzde 2,3 artarken, mortgage (konut kredisi) borcu yüzde 3,2 yükseldi.