ABD'de hanehalkı varlıkları ikinci çeyrekte arttı

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.

Buna göre, ülkede hanehalkı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların net varlıkları, yılın ikinci çeyreğinde 176,3 trilyon dolara çıktı.

Söz konusu varlıklar, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4,2 artarken, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 6,1 yükseldi.

ABD'de hanehalkı varlıkları, 2025'in ilk çeyreğinde 169,2 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı.

İkinci çeyrekte, hisse senedi varlıklarının değeri 5,5 trilyon dolar ve gayrimenkul varlıklarının değeri 1,2 trilyon dolar arttı.

Hanehalkı borcu ise yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 arttı.

Söz konusu dönemde tüketici kredileri yüzde 2,8 artarken, mortgage (konut kredisi) borcu yüzde 3,3 yükseldi.